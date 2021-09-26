В Германии проходят парламентские выборы

Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

В выборах принимают участие 47 партий. 11 из них имеют партийные списки в каждой из 16 федеральных земель Германии. В их число входят четыре политические силы, представленные в нынешнем Бундестаге: Социал-демократическая партия Германии, "Альтернатива для Германии", Свободная демократическая партия и Левая партия.

Журналисты отметили, что день парламентских выборов не станет последним днем карьеры нынешнего канцлера Германии, представительницы ХДС Ангелы Меркель. Она будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

По информации "Немецкой волны", в течение последних десятилетий новые канцлеры в основном принимали присягу через четыре – шесть недель после выборов. В 2017 году для формирования правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.