В Германии рейтинг блока Меркель обвалился до рекордно низкого уровня

Если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила бы больше всего голосов – она улучшила свои позиции на семь процентных пунктов – до 25% – по сравнению с результатами аналогичного опроса в предыдущем месяце.

На втором месте блок ХДС/ХСС с 20% голосов – на семь процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым месяцем. На третьем месте с 16% поддержки идет партия "Союз 90/Зеленые", однако рейтинг политсилы упал на три пункта за месяц.

Далее – "Свободные демократы" с 13% (+1 пункт), "Альтернатива для Германии" – 12% (+2 пункта) и партия "Левые" – 6%.

35% опрошенных предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ, что на пять пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24% хотят, чтобы ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6%). Каждый восьмой (13%, на два пункта меньше прошлого месяца) выступает за коалицию, возглавляемую "Союз 90/Зеленые".

Если бы канцлера Германии выбирали прямым голосования, то:

за лидера СДПГ Олафа Шольца проголосовали бы 43% избирателей;

за главу Христианско-демократического союза Армина Лашета – 16%;

за лидера "Союз 90/Зеленые" Анналену Бербок – 12%.

Еще 29% до сих пор не могут или не хотят выбирать кого-то из этих политиков.