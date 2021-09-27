Социал-демократы лидируют на выборах в Германии – предварительные результаты ЦИК

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг Фото: EPA

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала больше всего голосов – 25,7%. Вторым идет блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социалистического союза в Баварии" (ХДС/ХСС) – 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а баварскую партию ХСС поддержали 5,2%.

На третьем месте расположилась партия "Зеленые" с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 11,5%, а "Альтернатива для Германии" стала пятой с 10,3%.

По этим результатам СДПГ получает ориентировочно 206 мест в Бундестаге, ХДС – 151, "Зеленые" – 118, Свободная демократическая партия – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, "Христианско-социалистический союз в Баварии" – 45.