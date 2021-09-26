На парламентских выборах в Германии нет единой партии-победителя – экзит-полл

Четверть голосов избиратели отдали правящей на данный момент партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), столько же получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

На третьем месте с 15% голосов – "Зеленые".

5-процентный барьер для попадания в Бундестаг преодолели также "Альтернатива для Германии", Свободная демократическая партия (по 11%) и "Левая" (5%).

Все пять партий присутствовали в Бундестаге до нынешних выборов.

Опубликованы результаты экзитполов на выборах в парламент Германии. Опросы не смогли назвать лидера завершившегося 26 сентября голосования. У консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов по 25% голосов. На третьем месте - "зеленые", набравшие 15% pic.twitter.com/NvKdNpAB8S — DW на русском (@dw_russian) September 26, 2021