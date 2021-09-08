Связанные с ГРУ России хакеры провели кибератаки, чтобы повлиять на выборы в Германии – МИД ФРГ

"В Германии в преддверии федеральных выборов рассылались фишинговые электронные письма с целью получить личные данные, особенно членов Бундестага и Ландтага. Такие кибератаки могут быть подготовительными мерами для операций по влиянию и кампании по дезинформации накануне выборов", – предупредила Зассе.

Правительство Германии обладает надежными сведениями, на основании которых деятельность Ghostwriter можно отнести к операциям российского ГРУ, добавила она.

"Федеральное правительство считает это угрозой безопасности Германии и тяжелым бременем для двусторонних отношений. Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту незаконную деятельность", – заявила представитель МИД Германии.

Требование немецких властей передали ответственным лицам в России, сообщила "Немецкая волна". О кибератаках говорили на последнем заседании немецко-российской рабочей группы по вопросам политики безопасности 2 и 3 сентября, в ходе которой состоялась встреча статс-секретаря МИД Германии Мигеля Бергера и первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова.

Берлин оставляет за собой право принять дальнейшие меры, заключила Зассе.