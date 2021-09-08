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Связанные с ГРУ России хакеры провели кибератаки, чтобы повлиять на выборы в Германии – МИД ФРГ

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США ввели новый пакет санкций против России из-за кибератак
США ввели новый пакет санкций против России из-за кибератак
Фото: depositphotos.com

Хакерская группировка Ghostwriter, связанная с главным разведуправлением Генштаба России (ГРУ), осуществляет кибератаки, чтобы влиять на ход выборов в Германии. Об этом заявила на пресс-конференции 6 сентября представитель МИД Германии Андреа Зассе. Стенограмма ее выступления опубликована на сайте немецкого МИД.

"В Германии в преддверии федеральных выборов рассылались фишинговые электронные письма с целью получить личные данные, особенно членов Бундестага и Ландтага. Такие кибератаки могут быть подготовительными мерами для операций по влиянию и кампании по дезинформации накануне выборов", – предупредила Зассе.

Правительство Германии обладает надежными сведениями, на основании которых деятельность Ghostwriter можно отнести к операциям российского ГРУ, добавила она.

"Федеральное правительство считает это угрозой безопасности Германии и тяжелым бременем для двусторонних отношений. Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту незаконную деятельность", – заявила представитель МИД Германии.

Требование немецких властей передали ответственным лицам в России, сообщила "Немецкая волна". О кибератаках говорили на последнем заседании немецко-российской рабочей группы по вопросам политики безопасности 2 и 3 сентября, в ходе которой состоялась встреча статс-секретаря МИД Германии Мигеля Бергера и первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова.

Берлин оставляет за собой право принять дальнейшие меры, заключила Зассе.

Контекст:

В выборах в Бундестаг Германии, которые состоятся 26 сентября, примут участие 47 партий. Должность канцлера получит кандидат от партии, победившей на выборах.

Нынешний канцлер Германии, представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

На должность ее преемницы рассматривалась тогдашняя глава ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она в феврале прошлого года отказалась баллотироваться в канцлеры и заявила об уходе с поста главы партии.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в УкраинеСШАИрландииНидерландахВеликобритании, Франции, ЛатвииЧехии и Польше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак.

Теги: Россия, Германия, хакеры, Берлин, ФРГ, ГРУ, угрозы, МИД Германии, Бундестаг, спецслужбы, Ландтаг, кибератака, выборы в Германии, дезинформация
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