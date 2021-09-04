"Кремль отходит от Европы и европейских ценностей". Боррель оценил развитие отношений ЕС с Россией

Боррель считает, что каналы общения с Москвой должны быть открыты Фото: ЕРА

"Из действий современной России очевидно, что политическое руководство Москвы явно не заинтересовано в сотрудничестве с Европейским союзом. Кремль отходит от Европы и европейских ценностей и, кажется, заинтересован в противостоянии, активно пытаясь вести подрывную деятельность против ЕС", – отметил он.

Российскому правительству необходимо выполнять международные обязательства, добавил Боррель. По его мнению, санкции – это мощный политический сигнал неодобрения действий РФ и инструмент Евросоюза в политике непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Санкции имели как экономическое, так и политическое влияние. Их важнейшим достижением было сдерживание любой дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины", – объяснил дипломат.

Боррель считает необходимым держать открытыми каналы общения с Москвой, чтобы избежать эскалации и кризисов, а также доносить "твердые и откровенные сообщения".

"Это делается именно тогда, когда отношения далеки от удовлетворительных. Такими заявлениями можно пытаться изменить поведение партнера, объяснить, почему это наносит вред ему самому и общей стабильности. Евросоюз выборочно сотрудничает с Россией по вопросам, имеющим явный интерес для ЕС, таких как климатические и экологические вызовы", – резюмировал верховный представитель ЕС.