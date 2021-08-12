Хакеры взломали серверы МИД Литвы. Они могли получить доступ к секретным документам

В МИД Литвы рассматривают взлом серверов как атаку со стороны недружественных стран Фото: urm.lt

По его словам, злоумышленники могли получить доступ к секретной информации.

"Ведется расследование. Без сомнения, мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой", – сказал Науседа.

По его словам, просочившаяся информация "может нанести значительный ущерб, особенно союзникам". Президент Литвы не уточнил, о каких союзниках идет речь.

В результате взлома почтовых серверов МИД страны было украдено более 1,5 млн писем. Об этом 12 августа сообщило LRT.

По информации журналистов, программисты утверждают, что литовские дипломаты в своей переписке обсуждали газопровод "Северный поток – 2", а также отношения с Беларусью и Китаем.

В МИД Литвы заявили, что рассматривают взлом серверов как "информационную атаку со стороны недружественных стран".