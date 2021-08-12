В Литве прокуратура попросила арестовать всех подозреваемых в беспорядках у здания Сейма

Она подчеркнула, что прокуратура просит суд назначить задержанным меру пресечения в виде ареста на срок от одного до трех месяцев.
Отмечается, что ходатайства ведомства в четверг рассмотрит районный суд Вильнюса в дистанционном режиме.
По информации BNS, первые два ходатайства прокуратуры суд отклонил.
В Вильнюсе во вторник возле Сейма Литвы прошла массовая акция протеста против введения ограничений для не прошедших вакцинацию от COVID-19. У здания парламента собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить "паспорт возможностей".
Участники акции бросали в полицию бутылки и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки. Демонстрантов разогнали около 2.00 11 августа. Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Количество пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей, трое из них госпитализированы. Начато досудебное расследование по ст. 283 Уголовного кодекса Литовской Республики (массовые беспорядки).
11 августа правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом. С 13 сентября для не привившихся от коронавируса будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится. Однако правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.