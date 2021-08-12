В Литве прокуратура попросила арестовать всех подозреваемых в беспорядках у здания Сейма

Она подчеркнула, что прокуратура просит суд назначить задержанным меру пресечения в виде ареста на срок от одного до трех месяцев.

Отмечается, что ходатайства ведомства в четверг рассмотрит районный суд Вильнюса в дистанционном режиме.

По информации BNS, первые два ходатайства прокуратуры суд отклонил.