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В Литве прокуратура попросила арестовать всех подозреваемых в беспорядках у здания Сейма

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Ходатайства прокуратуры рассмотрит районный суд Вильнюса в дистанционном режиме
Ходатайства прокуратуры рассмотрит районный суд Вильнюса в дистанционном режиме
Фото: wikipedia.org

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать всех 26 задержанных 10 августа у здания Сейма (парламента) республики, подозреваемых в беспорядках. Об этом 12 августа сообщила представитель ведомства Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, пишет BNS.

Она подчеркнула, что прокуратура просит суд назначить задержанным меру пресечения в виде ареста на срок от одного до трех месяцев.

Отмечается, что ходатайства ведомства в четверг рассмотрит районный суд Вильнюса в дистанционном режиме.

По информации BNS, первые два ходатайства прокуратуры суд отклонил.

Контекст:

В Вильнюсе во вторник возле Сейма Литвы прошла массовая акция протеста против введения ограничений для не прошедших вакцинацию от COVID-19. У здания парламента собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить "паспорт возможностей".

Участники акции бросали в полицию бутылки и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки. Демонстрантов разогнали около 2.00 11 августа. Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Количество пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей, трое из них госпитализированы. Начато досудебное расследование по ст. 283 Уголовного кодекса Литовской Республики (массовые беспорядки).

11 августа правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом. С 13 сентября для не привившихся от коронавируса будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится. Однако правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.

Теги: Литва, протесты, прокуратура, полиция, арест, вакцинация, беспорядки, Вильнюс, правоохранители, расследование, парламент, пострадавшие, ограничения, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, бутылки
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