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Меркель и Макрон подтвердили готовность к саммиту лидеров "Нормандской четверки" – Резников

Резников: У нас есть понимание, что есть готовность партнеров
Резников: У нас есть понимание, что есть готовность партнеров
Фото: minre.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы к саммиту лидеров "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил вечером 27 сентября в эфире канала ICTV

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили – немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля [Владимиром Путиным], чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине. Мы проговаривали уже не только саммит в Берлине при участии  Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии. После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата, который помнит, что было в 2014 году очно", – сказал Резников. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки". 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборыВ них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Ангела Меркель, Украина, Франция, Берлин, Донбасс, Алексей Резников, нормандский формат, саммит, война в Украине, Эммануэль Макрон
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