Меркель и Макрон подтвердили готовность к саммиту лидеров "Нормандской четверки" – Резников

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил вечером 27 сентября в эфире канала ICTV.

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это они подтвердили – немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля [Владимиром Путиным], чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине. Мы проговаривали уже не только саммит в Берлине при участии Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии. После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата, который помнит, что было в 2014 году очно", – сказал Резников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".