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Зеленский: Я готов ко встрече с Путиным

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Зеленский: В формате тет-а-тет встреча с Путиным может быть достаточно предметной
Зеленский: В формате тет-а-тет встреча с Путиным может быть достаточно предметной
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября заявил, что готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается встречи с президентом РФ – еще раз подтверждаю: мы готовы к такой встрече. Я считаю, что это правильный шаг, я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России – не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", – заявил глава государства.

Он отметил, что готов и ко встрече в нормандском формате.

"Я, в принципе, готов к любой встрече на сегодня, потому что считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине, поможет в вопросе разрешения трагедии на Донбассе и вопроса Крыма. Уверен, что если завтра Украина скажет: "Давайте не обсуждать те или иные вопросы", – встречу можно приблизить. Пока мы не можем себе такого позволить, но считаю, что не надо нам, если мы говорим о встрече тет-а-тет, сосредотачиваться на конкретной адженде", – сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что такая встреча "принесет результат".

"Потому что России и российскому народу он тоже нужен. Вот и все", – заявил Зеленский.

Президент также считает, что "нормандская" встреча "в том или ином формате состоится".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, агрессия, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, встреча
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