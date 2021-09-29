Кулеба: Если встреча с Путиным состоится, Зеленский будет вести ее с наступательных позиций

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Зеленский навязывает собственную повестку дня переговоров, не ожидая "доброй воли" от Путина.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии", – отметил министр.

Он также добавил, что переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли 22 августа в Киеве, помогли активизировать нормандский формат.

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке нормандского саммита и хотим провести его еще при участии Ангелы Меркель", – резюмировал Кулеба.