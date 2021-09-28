Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Медведев не хотел отдавать кресло президента. Он собрал сторонников и сказал: "На втором сроке у меня обязательств перед Путиным нет"

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Бизнесмен сказал, что Путина и Медведева связывают особые отношения.

"Для меня непонятные. Потому что никаких заслуг, кроме проблем с передачей назад кресла президента, я не знаю", – отметил Пугачев.

По словам бизнесмена, в конце первого президентского срока Медведев серьезно думал о новом баллотировании.

"По крайней мере он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет". Это было ночью, часа в четыре. А в 10 утра он произнес пламенную речь о том, что единственным кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Владимирович (вероятно, речь идет о XII съезде партии "Единая Россия", который состоялся 24 сентября 2011 года и на котором тогдашний президент РФ Медведев сказал: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии [премер-министра] Владимира Путина на должность президента страны". – "ГОРДОН")", – сказал Пугачев.

Он отказался рассказать, что произошло за эти шесть часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.

"Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева надавили – и он согласился", – отметил Пугачев.

По его словам, Медведев "категорически" не хотел отдавать пост президента РФ и перед выборами не разговаривал с Путиным.

"Они шесть месяцев до выборов не разговаривали. Вообще не общались и не встречались", – сообщил Пугачев.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00