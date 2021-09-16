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Медведев хотел возглавить Госдуму, но против выступила администрация Путина – СМИ

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Медведев до сих пор формально возглавляет партию "Единая Россия", но в Госдуму по ее спискам не баллотируется
Медведев до сих пор формально возглавляет партию "Единая Россия", но в Госдуму по ее спискам не баллотируется
Фото: ЕРА

Бывший президент России, экс-премьер и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев больше года боролся за право возглавить предвыборный список правящей партии "Единая Россия". Об этом, ссылаясь на данные собеседников в высших эшелонах российской власти, сообщила "Русская служба BBC" 15 сентября.

В материале говорится, что Медведев, который является председателем партии, рассчитывал, что возглавит список политсилы на выборах в Госдуму и впоследствии станет ее спикером.

Однако в администрации президента РФ выступили против этого. В частности, собеседники журналистов назвали имя первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику.

В материале говорится, что Кириенко "столкнулся с неуемным желанием Дмитрия Медведева вновь возглавить списки "Единой России" и выступил против этого из-за высокого антирейтинга политика – он счел, что Медведев не сможет стать "локомотивом" для партии на выборах.

Один из политконсультантов, который ранее работал в АП, сказал, что у Медведева был "бой с тенью" и эта тень – Кириенко.

Медведев не только не возглавил список, как известно, его не включили туда. И узнал он об этом, как писали СМИ, всего за несколько дней до съезда партии.

Съезд состоялся 19 июня. В первую пятерку списка "Единой России" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель общественного движения "Общероссийский народный фронт" Елена Шмелева и уполномоченный по делам ребенка Анна Кузнецова.

Списки партии готовил Кириенко, но окончательное решение принимал президент РФ Владимир Путин, говорят собеседники "Русской службы BBC". Он, по данным журналистов, не хотел давать повод для разговоров о перспективе своего ухода с поста президента и, соответственно, о потенциальных преемниках.

Кроме того, в материале говорится, что неожиданностью для Медведева стала и его отставка с поста премьер-министра – ему сообщили об этом, по разным версиям, за несколько дней или даже часов. С тех пор Медведев "ушел с радаров".

"Он теперь заместитель председателя Совбеза и почти не заметен в публичном поле. Многое говорит о том, что такое положение ему не нравится. Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него, очевидно, и является Совбез", – отмечается в статье.

Контекст:

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, Путин в то время был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

В действующем составе Госдумы четыре фракции: "Единая Россия" – 335 мандатов, КПРФ – 43, ЛДПР – 40, "Справедливая Россия" – 23. Два члена Госдумы не входят ни в одну фракцию, еще семь депутатских мандатов вакантны.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, выборы, Госдума, Единая Россия, власть
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