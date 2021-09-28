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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков: Проводить саммит "Нормандской четверки" ради саммита нет смысла, он должен быть подготовлен

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Песков заявил, что "всем хотелось бы" провести саммит пораньше
Песков заявил, что "всем хотелось бы" провести саммит пораньше
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что Россия не против проведения саммита "Нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе до ухода с должности канцлера Германии Ангелы Меркель, но, по его утверждениям, этому препятствует Украина. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, "проводить саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен".

Песков заявил, что "всем хотелось бы" провести саммит пораньше и "в целом понятно, что для этого нужно сделать", но Киев, по его утверждениям, "не хочет этого делать".

Он добавил, что подготовкой саммита занимаются и МИД Украины, России, Франции и Германии, и политсоветники лидеров стран, но "пока похвастаться особыми результатами мы не можем".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборыВ них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Дмитрий Песков, нормандский формат
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