Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

У Лебединского Донецкой области незаконные вооруженные формирования стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского Луганской области боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации украинские военные открывали огонь и вынудили боевиков прекратить огневую активность.

С начала суток 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.