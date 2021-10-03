Боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о перемирии, ранен украинский военный – штаб ООС

Украинские военные открывали огонь в ответ на атаки оккупантов, сообщили в штабе Фото: ЕРА

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 3 октября.

Боевики открывали огонь в районе Новозвановки, Марьинки, Станицы Луганской, Золотого-4, Зайцево, Нью-Йорка, Новоселовки Второй, Новотошковского, Новолуганского.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", – сказано в сводке.

Кроме того, на территории Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков.

По состоянию на 7.00 3 октября нарушений режима тишины не фиксировали, уточнили в штабе.