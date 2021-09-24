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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе за время войны погибло более 3 тыс. гражданских – ООН

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Среди погибших за время войны на Донбассе 152 ребенка
Среди погибших за время войны на Донбассе – 152 ребенка
Фото: EPA

За все время продолжающейся войны на востоке Украины жертвами конфликта стали 3092 мирных жителя. Об этом свидетельствует отчет Управления верховного комиссара ООН, опубликованный 23 сентября.

Среди погибших – 1839 мужчин, 1064 женщины, 102 мальчика, 50 девочек и 37 взрослых, чей пол неизвестен.

Если учитывать также 298 погибших на борту самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло по меньшей мере 3390 человек.

Самое большое количество погибших гражданских было в 2014 году – 2084. В 2015-м погибли 954 человека, в 2016-м – 112, 2017-м – 117, 2018-м – 55, 2019-м – 27, 2020-м – 26 и 2021-м (по состоянию на 31 июля) – 15.

Число раненых гражданских лиц за все время войны, по оценкам экспертов, превышает 7 тыс. человек.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: ООН, обстрелы, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, погибшие
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