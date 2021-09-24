На Донбассе за время войны погибло более 3 тыс. гражданских – ООН

Среди погибших за время войны на Донбассе – 152 ребенка Фото: EPA

Среди погибших – 1839 мужчин, 1064 женщины, 102 мальчика, 50 девочек и 37 взрослых, чей пол неизвестен.

Если учитывать также 298 погибших на борту самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло по меньшей мере 3390 человек.

Самое большое количество погибших гражданских было в 2014 году – 2084. В 2015-м погибли 954 человека, в 2016-м – 112, 2017-м – 117, 2018-м – 55, 2019-м – 27, 2020-м – 26 и 2021-м (по состоянию на 31 июля) – 15.

Число раненых гражданских лиц за все время войны, по оценкам экспертов, превышает 7 тыс. человек.