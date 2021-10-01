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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области заочно будут судить восьмерых причастных к подпольной тюрьме "Изоляция" в ОРДО

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Обвиняемых будут судить заочно
Обвиняемых будут судить заочно
Фото: depositphotos.com

В Донецкой области будут судить восьмерых обвиняемых в причастности к подпольной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области 1 октября.

"В период 2014–2017 годов два представителя "службы специальных операций МГБ ДНР" организовали и контролировали незаконную деятельность представителей незаконных вооруженных формирований, которые захватили и незаконно удерживали гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке. В частности, по их преступным приказам шесть человек из числа конвоиров и охранников "базы" псевдоминистерства незаконно удерживали в нечеловеческих условиях "тюрьмы" 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяя к ним средства ведения войны, запрещенные действующими международными договорами, в том числе жестокое психологическое и физическое насилие и пытки, принудительное привлечение к труду", – говорится в сообщении.

Восьмерых человек обвиняют в торговле людьми, руководстве преступной организацией и участии в ней, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законом Украины военизированных формирований, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Обвиняемые находятся в розыске, их будут судить заочно.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецк, прокуратура, пытки, Изоляция, война в Украине, ОРДЛО
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