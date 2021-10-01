В Донецкой области заочно будут судить восьмерых причастных к подпольной тюрьме "Изоляция" в ОРДО

"В период 2014–2017 годов два представителя "службы специальных операций МГБ ДНР" организовали и контролировали незаконную деятельность представителей незаконных вооруженных формирований, которые захватили и незаконно удерживали гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке. В частности, по их преступным приказам шесть человек из числа конвоиров и охранников "базы" псевдоминистерства незаконно удерживали в нечеловеческих условиях "тюрьмы" 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяя к ним средства ведения войны, запрещенные действующими международными договорами, в том числе жестокое психологическое и физическое насилие и пытки, принудительное привлечение к труду", – говорится в сообщении.

Восьмерых человек обвиняют в торговле людьми, руководстве преступной организацией и участии в ней, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законом Украины военизированных формирований, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Обвиняемые находятся в розыске, их будут судить заочно.