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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении конвоиру тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

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Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии
Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии
Фото: depositphotos.com

Украинские правоохранители заочно объявили о подозрении конвоиру-охраннику тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры 4 августа.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году 33-летний уроженец Донецка вступил в ряды незаконного военизированного формирования "министерство государственной безопасности", контролируемого РФ. В его обязанности входила охрана лиц, которые незаконно содержались на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Подозреваемый применял к лишенным свободы пленникам физическое и психологическое насилие и принуждал их к тяжелому труду – разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов, емкостей с горюче-смазочными материалами",  говорится в сообщении.

Конвоиру сообщили о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

В прокуратуре отметили, что о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно сообщили 17 лицам, связанным с "базой МГБ ДНР" на территории "Изоляции".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

Теги: Донецк, прокуратура, оккупация, пытки, Изоляция, подозрение
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