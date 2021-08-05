Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении конвоиру тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

"Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году 33-летний уроженец Донецка вступил в ряды незаконного военизированного формирования "министерство государственной безопасности", контролируемого РФ. В его обязанности входила охрана лиц, которые незаконно содержались на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Подозреваемый применял к лишенным свободы пленникам физическое и психологическое насилие и принуждал их к тяжелому труду – разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов, емкостей с горюче-смазочными материалами", – говорится в сообщении.

Конвоиру сообщили о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

В прокуратуре отметили, что о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно сообщили 17 лицам, связанным с "базой МГБ ДНР" на территории "Изоляции".