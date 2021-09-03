Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении бывшему "министру ДНР" из Одессы

В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года по март 2015-го подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал так называемую должность "министра государственной безопасности ДНР".

По данным правоохранителей, в его обязанности входило выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба террористической организации "ДНР". Он занимался ведением внешней разведки с территории, находящейся под контролем российских оккупантов. Также подозреваемый проводил мероприятия по поддержке мобилизационной готовности боевиков и выявлению проукраински настроенных граждан в ОРДЛО.

"Кроме того, в период "управления" подозреваемым псевдоминистерством на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке продолжила функционировать так называемая "база МГБ", на территории которой незаконно, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.