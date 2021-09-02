СБУ разоблачила агентство, которое разрабатывало кампании для террористов "ДНР" и "ЛНР" и крымских оккупантов

По данным следствия, над пропагандистскими материалами фирма начала работать в 2014 году. Тогда она разрабатывала макеты антиукраинских билбордов, которые размещали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма и распространяли через местные СМИ.
"В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины. Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна – Россия. Глава "ДНР" А.В. Захарченко (речь идет об убитом главаре террористов "ДНР" Александре Захарченко. – "ГОРДОН")" и другие. В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей", – сообщили в СБУ.
Пресс-центр сообщил, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами России.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Проведены обыски.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.