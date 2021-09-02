СБУ разоблачила агентство, которое разрабатывало кампании для террористов "ДНР" и "ЛНР" и крымских оккупантов

По данным следствия, над пропагандистскими материалами фирма начала работать в 2014 году. Тогда она разрабатывала макеты антиукраинских билбордов, которые размещали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма и распространяли через местные СМИ.

"В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины. Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна – Россия. Глава "ДНР" А.В. Захарченко (речь идет об убитом главаре террористов "ДНР" Александре Захарченко. – "ГОРДОН")" и другие. В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей", – сообщили в СБУ.

Пресс-центр сообщил, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами России.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Проведены обыски.