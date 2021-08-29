В Украине будут судить бывшего "замминистра топлива и энергетики ДНР" – прокуратура

"Подозреваемый в период с июля 2014-го по 2015 год, занимая должность так называемого заместителя министра топлива и энергетики "ДНР", проводил агитационную работу среди населения Донецкой области о деятельности указанной террористической организации в целях склонения к участию в ней и получения поддержки среди жителей восточных регионов Украины", – говорится в сообщении.

Подозреваемый также налаживал взаимодействие двух террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" для "координации действий, направленных на захват государственной власти в Украине и изменение государственной границы Украины".

Кроме того, по данным прокуратуры, он оказывал материальную и организационную помощь участникам "ДНР", "обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в вооруженном противостоянии с ВСУ на территории Донецкой области".

Отмечается, что подозреваемый также взаимодействовал со СМИ для агитации в пользу террористической организации "ДНР" и дискредитации органов госвласти Украины и участников антитеррористической операции (АТО).

"Стороной обвинения получено разрешение суда на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в городской прокуратуре Киева.