2 октября боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

С начала суток 2 октября российские оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Возле Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов осколочное ранение получил один военнослужащий, он эвакуирован в леченое учреждение, отметили в ООС. Состояние военнослужащего – средней тяжести, подчеркивается в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь из вооружений, разрешенных Минскими соглашениями.