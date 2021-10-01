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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, есть потери среди украинских военнослужащих – штаб ООС

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На Донбассе продолжается операция Объединенных сил
На Донбассе продолжается операция Объединенных сил
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В четверг, 30 сентября, боевики на Донбассе 13 раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 1 октября пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"30 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. [...] Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один – огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики в четверг открывали огонь в районе населенных пунктов Новотошковское (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Каменка (из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм), Попасная (из гранатометов различных систем), Золотое-4 и Катериновка (из станковых противотанковых гранатометов различных систем), Светлодарск (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Также оккупанты обстреливали позиции сил ООС возле Крымского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Талаковки (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность", – подчеркнули в штабе ООС.

По его данным, в первые семь часов 1 октября боевики на Донбассе еще не стреляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1210407772785170

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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