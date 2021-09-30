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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

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Украинские военнослужащие открывали ответный огонь
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков 30 сентября погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня – все в Луганской области.

В районе Новотошковского боевики прицельно обстреливали позиций сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Каменки российские оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Из автоматических станковых гранатометов боевики вели обстрел в направлении Попасной.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чем заставили российских оккупантов прекратить обстрелы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/876071836348122/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Россия, Украина, боевики, Попасная, Каменка, Новотошковское, ВСУ, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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