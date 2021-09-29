За сутки боевики на Донбассе нарушили перемирие восемь раз, ранены украинские военнослужащие – штаб ООС

"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками не изменилась. Российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. [...] В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Крымское (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Павлополь (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия) и Каменка (из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм), а возле Лебединского и Широкино применяли беспилотники для сбрасывания осколочных гранат.

"В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. [...] На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

О потерях утром в среду не сообщается.