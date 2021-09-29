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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе нарушили перемирие восемь раз, ранены украинские военнослужащие – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во вторник, 28 сентября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 29 сентября пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками не изменилась. Российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. [...] В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Крымское (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Павлополь (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия) и Каменка (из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм), а возле Лебединского и Широкино применяли беспилотники для сбрасывания осколочных гранат.

"В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. [...] На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе ООС.

О потерях утром в среду не сообщается.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1209136766245604

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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