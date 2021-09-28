ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силы ООС открывали по оккупантам ответный огонь, таким образом заставив их прекратить обстрелы
Силы ООС открывали по оккупантам ответный огонь, таким образом заставив их прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе с начала суток 28 сентября ранены двое украинских военных. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

С полуночи российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

По данным штаба ООС, ночью и рано утром боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Крымского Луганской области.

В районе Павлополя Донецкой области российские оккупанты задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Раненные в результате обстрелов со стороны боевиков украинские военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Силы ООС открывали по оккупантам ответный огонь, таким образом заставив их прекратить обстрелы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3094092137503806/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, Павлополь, Крымское, ВСУ, война на Донбассе, ранение, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
"Какой карапуз". Осадчая показала подросшего младшего сына от Горбунова
"Какой карапуз". Осадчая показала подросшего младшего сына от Горбунова
  "Этот проект не про комфорт". 43-летняя участница "Танцев со звездами" Власова рассказала, как следит за своим здоровьем
  "Этот проект не про комфорт". 43-летняя участница "Танцев со звездами" Власова рассказала, как следит за своим здоровьем
"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами
"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS