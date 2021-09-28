На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных – штаб ООС

С полуночи российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

По данным штаба ООС, ночью и рано утром боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Крымского Луганской области.

В районе Павлополя Донецкой области российские оккупанты задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Раненные в результате обстрелов со стороны боевиков украинские военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Силы ООС открывали по оккупантам ответный огонь, таким образом заставив их прекратить обстрелы.