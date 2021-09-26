Главнокомандующий ВСУ озвучил особенность обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

"Мы отмечали обострение, которое заключалось в том, что увеличилось и количество обстрелов, и интенсивность, соответственно, и их результативность. [...] Особенностью действий противника было [...] прежде всего, если у нас один погибший только был от снайперского огня, то есть вел огонь противник по переднему краю, то все остальные у нас раненые и погибшие – это были в результате ведения огня по тыловым подразделениям, которые находятся на 5,5–6-м км, а также по командно-наблюдательным пунктам", – сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, намерение противника было "очень простое": "меньше стрелять, но более результативно".

"Чтобы были большие потери, чтобы мы, соответственно, их начинали бояться, чтобы ходили панические настроения и прежде всего антивоенные настроения в том числе среди населения Украины", – объяснил Залужный.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины открывают огонь в ответ.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял... Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [стрелять в ответ]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что командир "на месте" не обязан связываться с Киевом, чтобы спросить, можно ли открывать ответный огонь.