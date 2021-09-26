ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил осколочное ранение – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные на Донбассе открывали ответный огонь, сообщили в штабе
Украинские военные на Донбассе открывали ответный огонь, сообщили в штабе
Фото: EPA

На Донбассе 26 сентября погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", – сообщили в штабе.

С начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь на Донбассе три раза.

"В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, проинформировали в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1207445933081354

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
"Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS