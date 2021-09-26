На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил осколочное ранение – штаб ООС

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", – сообщили в штабе.

С начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь на Донбассе три раза.

"В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, проинформировали в штабе.