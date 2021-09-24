Украина защищает безопасность всех европейских наций – посол Швеции

"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы в области безопасности, которые возникли перед ней, Украина защищает безопасность всех европейских наций", – сказал он.
Посол отметил, что Украина также проходит важный этап реформ, который "заслуживает полной поддержки международных партнеров и активных украинцев".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.