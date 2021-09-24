Украина защищает безопасность всех европейских наций – посол Швеции

"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы в области безопасности, которые возникли перед ней, Украина защищает безопасность всех европейских наций", – сказал он.

Посол отметил, что Украина также проходит важный этап реформ, который "заслуживает полной поддержки международных партнеров и активных украинцев".