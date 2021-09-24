Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к евроатлантической интеграции – Квин

"В то время как Украина прилагает усилия для евроатлантической интеграции, мы должны трезво оценивать вызовы, с которыми она сталкивается как внутри страны, так и извне. Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к большей евроатлантической интеграции. Этот путь выбрал украинский народ. Украинцы боролись и гибли, защищая этот выбор на Майдане, и продолжают воевать на фронте на востоке, где только в этом месяце более 30 украинских солдат были ранены или погибли, защищая свою страну от возглавляемых Россией вооруженных сил. США поддерживают Украину и продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Мы четко заявили: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь последствия для нее, и она будет за это платить", – сказала дипломат.

Квин заявила, что одним из лучших путей защиты Украины от российской агрессии является внедрение реформ и преодоление коррупции.

"США придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года, что Украина будет членом НАТО. Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, но является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение к правам человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы. США стремятся, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования к членству", – подчеркнула она.