Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к евроатлантической интеграции – Квин

"В то время как Украина прилагает усилия для евроатлантической интеграции, мы должны трезво оценивать вызовы, с которыми она сталкивается как внутри страны, так и извне. Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к большей евроатлантической интеграции. Этот путь выбрал украинский народ. Украинцы боролись и гибли, защищая этот выбор на Майдане, и продолжают воевать на фронте на востоке, где только в этом месяце более 30 украинских солдат были ранены или погибли, защищая свою страну от возглавляемых Россией вооруженных сил. США поддерживают Украину и продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Мы четко заявили: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь последствия для нее, и она будет за это платить", – сказала дипломат.
Квин заявила, что одним из лучших путей защиты Украины от российской агрессии является внедрение реформ и преодоление коррупции.
"США придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года, что Украина будет членом НАТО. Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, но является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение к правам человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы. США стремятся, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования к членству", – подчеркнула она.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.