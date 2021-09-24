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ПОЛИТИКА

Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и Евросоюза – Климкин

Климкин: Смысл закона поставить часть внутренней политики на "ручник"
Климкин: Смысл закона – поставить часть внутренней политики на "ручник"
Фото: ЕРА

Принятый Верховной Радой закон об олигархах не является цивилизованным способом борьбы с влиянием олигархов. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 23 сентября в Facebook.

"Принятие сегодня "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. [...] Но принятый сегодня закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшения судебной системы, борьбы с коррупцией, эффективной работы регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы в них, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что "именно этого хотят" от Украины Евросоюз и НАТО.

"Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах мы вперед в нашей европейской и евроатлантической интеграции не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает", – объяснил Климкин.

Он предположил, что принятый закон может работать для внутренней политики "в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами, и эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной – как внутри, так и для западных партнеров".

"Смысл этого закона – поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" еще никогда эффективно не сработал. За исключением одного очень известного примера – это путинская Россия", – считает Климкин.

По его словам, "российский режим сделал олигархов своей частью – все они ходят под команду".

"А о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти нежелательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", – написал Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1533810390299645

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от "Слуги народа". Один представитель фракции проголосовал против.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: НАТО, Павел Климкин, политика, закон, олигархи, Евросоюз
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