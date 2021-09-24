Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и Евросоюза – Климкин

"Принятие сегодня "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. [...] Но принятый сегодня закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшения судебной системы, борьбы с коррупцией, эффективной работы регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы в них, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что "именно этого хотят" от Украины Евросоюз и НАТО.

"Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах мы вперед в нашей европейской и евроатлантической интеграции не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает", – объяснил Климкин.

Он предположил, что принятый закон может работать для внутренней политики "в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами, и эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной – как внутри, так и для западных партнеров".

"Смысл этого закона – поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" еще никогда эффективно не сработал. За исключением одного очень известного примера – это путинская Россия", – считает Климкин.

По его словам, "российский режим сделал олигархов своей частью – все они ходят под команду".

"А о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти нежелательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", – написал Климкин.