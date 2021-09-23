В Раде во время рассмотрения законопроекта об олигархах оппозиция скандировала: "Лукашенко!". Видео

Это произошло в ходе голосований за поправки по сокращенной процедуре. Представители "ЕС" Ирина Геращенко и Николай Княжицкий выразили недовольство ведущему заседания, первому заместителю спикера Рады Руслану Стефанчуку, что тот не выносит на рассмотрение их правки.

Они упомянули "диктаторов" Владимира Путина в России и Александра Лукашенко в Беларуси.

После этого в зале начали скандировать: "Лу-ка-шен-ко!". Геращенко и Княжицкий поддержали эти крики, стоя возле Стефанчука.

Стефанчука это рассмешило.

"Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко", – указал он в зал, видимо, на внефракционного нардепа Евгения Шевченко.

После реплики Стефанчука крики "Лукашенко!" прекратились.