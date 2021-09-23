Рада назначила нового главу комитета по правоохранительной деятельности. Ранее его возглавлял Монастырский

Ранее Ионушас был заместителем главы этого комитета.

На должность председателя его рекомендовал назначить комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

За постановление, в котором был вопрос о назначении Ионушаса, проголосовали 265 народных депутатов при необходимых 226.

До июля комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности возглавлял на тот момент нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. 16 июля парламент назначил его министром внутренних дел.