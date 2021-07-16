Рада назначила Монастырского главой МВД, чиновников обяжут отчитываться о втором гражданстве. Главное за день

Рада проголосовала за Монастырского

16 июля Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. "За" проголосовал 271 народный депутат, "против" – ни одного.

В декларациях появится строка о втором гражданстве

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес дополнение в законопроект о государственной политике в сфере гражданства, который обяжет чиновников отчитываться о втором гражданстве. В декларации будет добавлена графа, в которой госслужащие будут указывать гражданство других стран.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, таких людей в Украине – около миллиона.

Разработают систему мониторинга олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до начала сентября разработать проект системы мониторинга олигархов.

Кабмин ужесточит карантин в Украине

Правительство Украины по заданию СНБО введет более жесткие меры для предотвращения распространения штаммов коронавируса "Дельта" и "Лямбда". Об этом заявил Данилов.

"В странах, в частности в тех, где прошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID-19. Я бы хотел обратиться ко всем. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, Atlas Weekend, у нас много людей отдыхает на море. Люди, которые находятся в скоплении, – они первые в зоне риска. Поэтому Кабмин по заданию СНБО введет более жесткие меры", – сказал секретарь СНБО.

СНБО ввел санкции

СНБО 16 июля ввел санкции в отношении девяти украинцев, которые находятся в санкционном списке США. Ограничительные меры не коснулись нардепа Александра Дубинского, внефракционного парламентария Андрея Деркача и бизнесмена Игоря Коломойского.

США инвестирует в строительство патронного завода

Американская компания инвестирует $100 млн в строительство патронного завода в Житомире. Инвестор выбирал между тремя городами Украины. Новый завод будет обеспечивать патронами Вооруженные силы Украины. Производство патронов не предусматривает их хранение в складских помещениях.

Построили первую за 10 лет взлетную полосу

В одесском аэропорту первый рейс приняла новая взлетно-посадочная полоса. С ее открытием аэропорт сможет принимать рейсы при любых погодных условиях. Это первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет.