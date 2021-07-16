В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу

С открытием полосы аэропорт сможет принимать рейсы практически при любых погодных условиях. Новая полоса позволит принимать широкофюзеляжные суда, включая Boeing 767, Airbus A330, а в перспективе – Boeing 777 и 787, отметили в сообщении.

Издание также добавило, что это первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет. Полоса РД1, обслуживавшая взлеты и посадки до этого, была построена в 1961 году.

Длина новой полосы – 2800 метров, а ширина – 45 метров. Формально она уже старая, но имеет специальную зону безопасности по краям, с учетом которой общая ширина составляет 60 м, отмечает Аvianews.

По информации издания, старую полосу в Одессе построили в 1960 году и сдали в эксплуатацию еще в 1961 году.

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Видео: CFTS / YouTube