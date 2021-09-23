Снизился рейтинг всех пяти партий, имеющих фракции в Верховной Раде – опрос КМИС

Очередные выборы в Раду должны пройти в 2023 году Фото: Верховна Рада України / Facebook

В сентябре поддержка "Слуги народа" составляет 20% среди тех, кто готов прийти на выборы в Раду и определился с выбором. В июне этот показатель был 20,3%.

Поддержка "Европейской солидарности" снизилась с 18,5% до 17,4%, ОПЗЖ – с 11,9% до 11,6%.

Рейтинг "Батьківщини" упал с 12% до 10,8%, а "Голоса" – с 2,1% до 0,6%.

За последние три месяца поддержка на возможных выборах в парламент повысилась у партии "Сила и честь" (с 7,2% до 7,8%), Оппозиционного блока (с 4,2% до 5,5%), Радикальной партии (с 4,2% до 5%), "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,2% до 5%), Партии Шария (с 3,4% до 3,5%).

Остальные партии получили бы на парламентских выборах результат менее 3% голосов.

19,1% опрошенных не намерены участвовать в голосовании, 11,5% не определились с выбором, 2,1% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, еще 0,4% отказались отвечать.

Скриншот: kiis.com.ua

Исследование проводилось 10–15 сентября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2002 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.