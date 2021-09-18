Только 8% украинцев имеют высокий уровень медиаграмотности – опрос

При этом 44% опрошенных имеют уровень медиаграмотности выше среднего, 33% – ниже среднего, 15% украинцев – низкий.

Также авторы исследования выявили отличительные черты для каждой из групп медиаграмотности.

Например, среди граждан с низким уровнем преобладают пожилые люди (45%) в возрасте 56–65 лет. Также у людей этой группы самый низкий уровень благополучия – 30% из них хватает денег только на еду. 74% людей из этой группы никогда не проверяли информацию на достоверность, а 68% вообще не пользуются интернетом. Помимо этого, 84% таких людей используют только один источник новостей – телевидение. 38% из них имеют общее среднее образование, 52% – среднее специальное.

В группе медиаграмотности ниже среднего уровня люди имеют средний уровень благополучия, 67% пользуются интернетом каждый день или почти каждый день. Также среди этих людей 43% используют соцсети для получения новостей. 54% из них имеют среднее специальное образование.

Инфографика: detector.media

В группе с уровнем медиаграмотности выше среднего 55% людей в возраста 26–45 лет. Их уровень благополучия в основном средний или выше среднего. 87% из них пользуются интернетом каждый день, и 31% проверяет информацию на достоверность. 46% из них имеют высшее образование.

Среди украинцев в высоким уровнем медиаграмотности преобладают мужчины (61%) и люди в возрасте до 45 лет (79%). Это самая образованная аудитория, и у них самый высокий уровень благополучия. 95% из них пользуются интернетом каждый день. Каждый второй проверяет информацию на достоверность. 68% из них имеют высшее или неоконченное высшее образование.

Инфографика: detector.media

Авторы исследования сделали вывод, что уровень медиаграмотности напрямую зависит от пола, возраста и уровня образования. Высокий уровень чаще наблюдался у мужчин, людей молодого возраста (18–25 лет) и тех, у кого есть высшее образование.