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ПОЛИТИКА

Более 80% украинцев негативно относятся к Путину – опрос

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Положительно к Путину относятся 15% украинцев
Положительно к Путину относятся 15% украинцев
Фото: ЕРА

81% украинцев негативно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 сентября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Положительно к российскому президенту относятся 15% респондентов.

Также у большинства опрошенных негативное отношение к Александру Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, – 59%. Социологи отмечают, что за последние два года отношение украинцев к нему ухудшилось почти вдвое – с 67% до 34%.

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего граждане Украины относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% – положительно, 19% – отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% опрошенных, отрицательно – 19%, президента Польши Анджея Дуду – 54% и 10% соответственно.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после этого РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

3 сентября Путин заявил, что в будущем Россия в полноформатном масштабе восстановит отношения с Украиной.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Украина, Александр Лукашенко, рейтинг, Джо Байден, соцопрос, украинцы, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон
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