Более 80% украинцев негативно относятся к Путину – опрос

Положительно к российскому президенту относятся 15% респондентов.

Также у большинства опрошенных негативное отношение к Александру Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, – 59%. Социологи отмечают, что за последние два года отношение украинцев к нему ухудшилось почти вдвое – с 67% до 34%.

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего граждане Украины относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% – положительно, 19% – отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% опрошенных, отрицательно – 19%, президента Польши Анджея Дуду – 54% и 10% соответственно.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.