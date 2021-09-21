Большинство украинских школьников негативно относятся к дистанционному обучению – опрос

В релизе, опубликованном 17 сентября, сказано, что опрос проводили и в Польше.

Согласно данным исследования, 46% польских учеников негативно оценивают онлайн-обучение, и 30% – положительно.

"Подавляющее большинство респондентов указало, что уровень преподавания на онлайн-уроках ниже, чем на уроках в классах. Среди польских учеников это отметили 65% респондентов, среди украинских – 57%", – сказано в релизе.

Инфографика: kiis.com.ua

Дистанционное обучение, согласно опросу, было более доступным по всем критериям для школьников в Польше, чем в Украине.

Инфографика: kiis.com.ua

"Учеников накануне возвращения в школьные классы спросили, какую бы форму обучения они выбрали, если бы имели свободный выбор. Традиционной форме обучения отдали значительное предпочтение ученики обеих стран – 60% польских и 65% украинских", – добавили авторы релиза.

Инфографика: kiis.com.ua