Назван лучший город Украины по качеству жизни

Рейтинг был составлен в соответствии с индексом оценки качества обслуживания и услуг в 24 городах Украины. Среди услуг, вошедших в перечень оценивания:
Из-за российской оккупации Крыма и войны на востоке Украины жители Симферополя, Донецка и Луганска не участвовали в этом опросе. При этом в опрос включены Мариуполь и Северодонецк, которые представляли Донецкую и Луганскую области.
По результатам опроса украинские города расположились в рейтинге следующим образом:
Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" на заказ Международного республиканского института в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины. Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.