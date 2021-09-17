Назван лучший город Украины по качеству жизни

Рейтинг был составлен в соответствии с индексом оценки качества обслуживания и услуг в 24 городах Украины. Среди услуг, вошедших в перечень оценивания:

тротуары;

сбор мусора;

транспортная инфраструктура, общественный транспорт;

дороги;

учреждения культуры;

публичные парки и скверы;

дворы и придомовые территории;

деятельность полиции;

экология, окружающая среда;

парковки.

Из-за российской оккупации Крыма и войны на востоке Украины жители Симферополя, Донецка и Луганска не участвовали в этом опросе. При этом в опрос включены Мариуполь и Северодонецк, которые представляли Донецкую и Луганскую области.

По результатам опроса украинские города расположились в рейтинге следующим образом:

Винница – 3,6 балла;

Луцк – 3,3 балла;

Ивано–Франковск – 3,3 балла;

Чернигов – 3,3 балла;

Хмельницкий – 3,3 балла;

Мариуполь – 3,3 балла;

Харьков – 3,2 балла;

Тернополь – 3,2 балла;

Черкассы – 3,1 балла;

Львов – 3,1 балла;

Кропивницкий – 3,1 балла;

Северодонецк – 3,0 балла;

Ужгород – 3,0 балла;

Одесса – 3,0 балла;

Житомир – 3,0 балла;

Ровно – 2,9 балла;

Сумы – 2,9 балла;

Киев – 2,9 балла;

Днепр – 2,9 балла;

Запорожье – 2,9 балла;

Полтава – 2,9 балла;

Николаев – 2,8 балла;

Черновцы – 2,8 балла;

Херсон – 2,7 балла.

Инфографика: iri.org.ua

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" на заказ Международного республиканского института в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины. Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.