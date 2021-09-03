В рейтинг лучших вузов мира попали 10 украинских университетов. Список

В первой десятке списка два британских вуза: Оксфордский университет занял первое место, а Кембридж – пятое. Второе место разделили Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет, на четвертом – Стэнфордский университет. Далее идут Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.

Оксфорд занимает первую строчку рейтинга шестой год подряд, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

В рейтинг также вошли 10 украинских университетов. Самое высокое место занял Сумской государственный университет (место в диапазоне 501–600). Далее перечень украинских университетов в рейтинге выглядит так:

Национальный университет "Львовская политехника" – место в диапазоне 601–800;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – место в диапазоне 1001–1200;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201+ место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1201+ место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1201+ место;

Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1201+ место; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина – 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings, который был обнародован в июне, вошли восемь украинских вузов.