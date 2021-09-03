В рейтинг лучших вузов мира попали 10 украинских университетов. Список

В первой десятке списка два британских вуза: Оксфордский университет занял первое место, а Кембридж – пятое. Второе место разделили Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет, на четвертом – Стэнфордский университет. Далее идут Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.
Оксфорд занимает первую строчку рейтинга шестой год подряд, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.
В рейтинг также вошли 10 украинских университетов. Самое высокое место занял Сумской государственный университет (место в диапазоне 501–600). Далее перечень украинских университетов в рейтинге выглядит так:
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings, который был обнародован в июне, вошли восемь украинских вузов.
World University Rankings 2022 включает 1662 университета из 99 стран и территорий. Он основан на 13 сбалансированных показателях эффективности вуза. При создании рейтинга эксперты Times Higher Education проанализировали 108 миллионов цитирований из 14,4 миллиона научных публикаций.