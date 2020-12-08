Иностранные студенты выбирают вузы Украины из-за качества образования – исследование

Стоимость обучения стала решающей для выбора украинского вуза для 40–60% иностранцев, получающих высшее образование в Украине. Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

43,5% иностранцев, получающих в Украине высшее образование, выбрали украинские вузы, потому что их устраивает качество обучения. Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, которое презентовало 7 декабря Министерство образования и науки, пишет пресс-служба МОН.

"Стоимость обучения была причиной выбора Украины для 40–60% респондентов. 35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине, а 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран", – сказано в сообщении.

50,7% иностранных студентов узнали об Украине от друзей, 30,7% – через частную рекрутинговую компанию, в интернете – 5,2%.

Исследование проводилось с июля по август 2020 года совместно с Государственным центром международного образования и Харьковским национальным экономическим университетом.

"Роль иностранных студентов важна в образовательном процессе каждого учебного заведения. Ведь это не только престиж и инвестиции в экономику страны, но и обмен опытом, развитие конкурентоспособных личностей. Поэтому мы должны бороться за хорошую репутацию: обеспечивать высокое качество обучения и создавать комфортные условия для иностранных студентов", – сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

По его информации, результаты исследования учтены при подготовке плана мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

По подсчетам Министерства образования и науки Украины, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит ежегодно $6–8 тыс. По состоянию на 1 января 2020 года в украинских вузах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.