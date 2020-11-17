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Доход Украины от иностранных студентов за период их обучения составляет более $3 млрд – Министерство образования

По подсчетам Министерства образования и науки Украины, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит ежегодно $6–8 тыс. Больше всего в Украине студентов из Индии, Марокко и Азербайджана.

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Почти половина иностранных студентов учатся в Украине на медицинских специальностях
Почти половина иностранных студентов учатся в Украине на медицинских специальностях
Фото: depositphotos.com

Обучение иностранных студентов в Украине – не только имидж страны, но и важная составляющая инвестиций из-за рубежа в экономику страны. Об этом 17 ноября заявили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

По ориентировочным подсчетам Украинского государственного центра международного образования при министерстве, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит ежегодно $6–8 тыс.

"По состоянию на 1 января 2020 года в украинских вузах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира. По данным центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, превысила $570 млн. Если в среднем продолжительность обучения составляет пять-шесть лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд", – сказано в сообщении.

По данным министерства, почти половина иностранных студентов – 39 841 человек – учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения – $4,3 тыс. в год для одного студента. На других специальностях обучение стоит $2 тыс.

Почти 7 тыс. иностранцев учатся на подготовительных отделениях, где средняя стоимость обучения составляет $1,5 тыс. Более 2,8 тыс. человек проходят обучение в аспирантуре (средняя стоимость – $2 тыс.).

По данным министерства, студент-иностранец в год тратит на проживание в общежитиях или аренду жилья не менее $800, на оформления вида на жительство и подготовку документов для поступления – $100, на страхование и медицинское освидетельствование – $100, на питание и развлечения – $2,4 тыс., на авиабилеты – около $600.

"В десятку стран по происхождению иностранных студентов в Украине входят Индия (18 429 человек), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменистан (5344), Нигерия (4379), Турция (3764), Китай (3527), Египет (3499), Израиль (2561), Узбекистан (2027)", – сообщили в министерстве.

В пятерку наиболее популярных вузов Украины, где обучаются иностранные студенты, входят: Харьковский национальный медицинский университет (4355), Харьковский национальный университет (4351), Одесский национальный медицинский университет (4234), Национальный медицинский университет имени Богомольца (3378), Запорожский государственный медицинский университет (2981).

Теги: Украина, Турция, Харьков, Индия, Египет, Китай, Израиль, медицина, образование, Министерство образования, Азербайджан, Узбекистан, Нигерия, доходы, Марокко, студенты, Туркменистан, иностранцы, Национальный медицинский университет имени Богомольца, Одесский национальный медицинский университет
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