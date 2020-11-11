В МОН рассказали, сколько российских студентов приехали учиться в Украину в этом году

По состоянию на 26 октября 2020 года в Украину прибыло 265 студентов из России для получения высшего образования.

С января по сентябрь этого года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу Фото: depositphotos.com

В Украине с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 200 студентов из Российской Федерации. Об этом агентству УНН сообщили в пресс службе МОН в ответ на запрос.

Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России для получения высшего образования.

В конце октября УНН сообщало, что в Украину для получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

Всего с января по сентябрь этого года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу. Отказали во въезде 2,3 тыс. гражданам России.