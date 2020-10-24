В этом году в Украину въехало 311 тыс. россиян

За этот год 2,3 тыс. россиян отказали во въезде в Украину, чаще всего – из-за неподтвержденной цели приезда.

Чаще всего россиян не пускали в Украину из-за неподтверждения цели поездки и наличия ограничения на въезд Фото: depositphotos.com

С января по сентябрь этого года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу. Об этом "Радіо Свобода" сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отказано во въезде 2,3 тыс. граждан России, отмечают в ведомстве. Причины отказов: цель поездки не подтверждена (38%), ограничение въезда (29%), нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированных территориях Украины (12%), недействителен документ (10%), превышение срока регистрации (5%), другие причины (7%).

В то же время на вопрос журналистов, сколько въехало в Украину российских журналистов и деятелей культуры, в Госпогранслужбе отметили, что не осуществляют учет по профессиональной деятельности лиц, пересекающих государственную границу.

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России. А в 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.