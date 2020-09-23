ГОРДОН
 
 
МИР

Минфин США ввел новые санкции против россиян, связанных с "поваром Путина" Пригожиным

В США наложили санкции на восемь человек и семь организаций, которых связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Его обвиняют во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пригожина связывают с деятельностью агентства, известного как "фабрика троллей"
Пригожина связывают с деятельностью агентства, известного как "фабрика троллей"
Фото: EPA

Министерство финансов США 23 сентября ввело санкции против еще нескольких компаний и физических лиц, которых связывают с "поваром Путина", российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"У Пригожина международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Целью США и в будущем остается ограничение возможностей Пригожина проводить операции в глобальном масштабе", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Новые санкции направлены на деятельность Пригожина в Центральноафриканской Республике, в частности в области добычи полезных ископаемых.

В минфине сообщили, что санкции наложили на восемь человек и семь организаций. Среди них: M Finans и Lobaye Invest из ЦАР, российская компания по подводным технологиям Okeanos, а также финские транспортно-экспедиционные компании Optima Freight, GCH Finland, Unicum Trade и ACEX, которые использовали для того, чтобы обойти американские санкции.

Среди попавших под санкции указаны: Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин; проживающие в Центральноафриканской Республике Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. В минфине США сообщили, что Сытый, Ходотов и Кузин работали на Пригожина в ЦАР с 2017 года.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году он санкционировал кибератаку на российскую компанию "Агентство интернет-исследований", известную как "фабрика троллей". По словам американского президента, операция стала ответом на вмешательство России в выборы американского главы государства в 2016 году, а также промежуточные выборы в Конгресс в 2018-м.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу

"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", связывают с близким к Кремлю Пригожиным.

Теги: Россия, США, бизнес, ЦАР, выборы в США, Стивен Мнучин, Евгений Пригожин, фабрика троллей, минфин США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS