Минфин США ввел новые санкции против россиян, связанных с "поваром Путина" Пригожиным

В США наложили санкции на восемь человек и семь организаций, которых связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Его обвиняют во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Министерство финансов США 23 сентября ввело санкции против еще нескольких компаний и физических лиц, которых связывают с "поваром Путина", российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"У Пригожина международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Целью США и в будущем остается ограничение возможностей Пригожина проводить операции в глобальном масштабе", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Новые санкции направлены на деятельность Пригожина в Центральноафриканской Республике, в частности в области добычи полезных ископаемых.

В минфине сообщили, что санкции наложили на восемь человек и семь организаций. Среди них: M Finans и Lobaye Invest из ЦАР, российская компания по подводным технологиям Okeanos, а также финские транспортно-экспедиционные компании Optima Freight, GCH Finland, Unicum Trade и ACEX, которые использовали для того, чтобы обойти американские санкции.

Среди попавших под санкции указаны: Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин; проживающие в Центральноафриканской Республике Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. В минфине США сообщили, что Сытый, Ходотов и Кузин работали на Пригожина в ЦАР с 2017 года.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году он санкционировал кибератаку на российскую компанию "Агентство интернет-исследований", известную как "фабрика троллей". По словам американского президента, операция стала ответом на вмешательство России в выборы американского главы государства в 2016 году, а также промежуточные выборы в Конгресс в 2018-м.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу.

"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", связывают с близким к Кремлю Пригожиным.