Министерство образования Украины на 5,9% увеличило количество бюджетных мест в вузах

Украинские вузы смогут обучить за счет бюджетных средства на 5,9% бакалавров больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины 31 июля.
Госзаказ по образовательной степени "бакалавр" составляет 84,6 тыс. мест (в том числе по дневной форме 77,6 тыс.), что на 5,9% больше, чем в 2019 году. По образовательной степени "магистр" объем госзаказа составляет 6,04 тыс. мест, сказано в сообщении.
"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11% по сравнению с 2019 годом, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был увеличен", – объяснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.
Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличен на направлениях технического и образовательного профиля:
Министерство уменьшило объем госзаказа для бакалавров на специальности, по которым количество выпускников на рынке труда ощутимо превышает потребность в них:
Объем госзаказа по образовательной степени "магистр" составляет в 2020 году 45 тыс. мест.
"Госзаказ на магистров на основе образовательной степени "бакалавр" в этом году меньше прошлого, это связано с уменьшением объема выпуска бакалавров", – уточнили в МОН.
На аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 место соответственно.
По информации министерства, государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс. специалистов, научных и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования и научных учреждениях.