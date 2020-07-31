Министерство образования Украины на 5,9% увеличило количество бюджетных мест в вузах

Государственный заказ по образовательной степени "бакалавр" в 2020 году составит 84,6 тыс. мест, в том числе по дневной форме 77,6 тыс. Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Министерство образования уменьшило объем госзаказа для бакалавров на специальности, по которым количество выпускников на рынке труда превышает потребность в них Фото: depositphotos.com

Украинские вузы смогут обучить за счет бюджетных средства на 5,9% бакалавров больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины 31 июля.

Госзаказ по образовательной степени "бакалавр" составляет 84,6 тыс. мест (в том числе по дневной форме 77,6 тыс.), что на 5,9% больше, чем в 2019 году. По образовательной степени "магистр" объем госзаказа составляет 6,04 тыс. мест, сказано в сообщении.

"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11% по сравнению с 2019 годом, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был увеличен", – объяснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличен на направлениях технического и образовательного профиля:

информационные технологии – на 39,9%;

механическая инженерия – на 13,3%;

электрическая инженерия – на 11,6%;

производство и технологии – на 11,1%;

гуманитарные науки – на 10,8%;

химическая и биоинженерия – на 10,0%;

электроника и телекоммуникации – на 10,0%;

аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;

математика и статистика – на 8,8%.

Министерство уменьшило объем госзаказа для бакалавров на специальности, по которым количество выпускников на рынке труда ощутимо превышает потребность в них:

сфера обслуживания – на 47,4%:

журналистика – на 30,3%;

управления и администрирование – на 24,0%;

право – на 17,6%;

социальные и поведенческие науки – на 11,6%;

международные отношения – на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательной степени "магистр" составляет в 2020 году 45 тыс. мест.

"Госзаказ на магистров на основе образовательной степени "бакалавр" в этом году меньше прошлого, это связано с уменьшением объема выпуска бакалавров", – уточнили в МОН.

На аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 место соответственно.

По информации министерства, государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс. специалистов, научных и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования и научных учреждениях.