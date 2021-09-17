Уровень поддержки партии "УДАР Виталия Кличко" в Киеве вырос до 22% – соцопрос

Если бы выборы в городской совет проводились в следующее воскресенье, за УДАР проголосовали бы 22%. В октябре 2020 года на местных выборах эту партию поддержали 20% избирателей.

Партию "Слуга народа" сейчас поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" – 10%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Батьківщину" по 7%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.