Уровень поддержки партии "УДАР Виталия Кличко" в Киеве вырос до 22% – соцопрос

Если бы выборы в городской совет проводились в следующее воскресенье, за УДАР проголосовали бы 22%. В октябре 2020 года на местных выборах эту партию поддержали 20% избирателей.
Партию "Слуга народа" сейчас поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" – 10%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Батьківщину" по 7%.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.
Предыдущие местные выборы прошли 25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
За действующего мэра Киева Виталия Кличко тогда проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52%, он победил в первом туре. Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года.
В июле 2021 года "Рейтинг" опубликовал опрос, проведенный с 10-го по 14 июля среди 1200 жителей столицы. Тогда 50,5% из тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором, ответили, что снова проголосовали бы за Кличко.