ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Жителей Киева хотят лишить права избирать власть столицы – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом иезуитским способом через Верховную Раду
Виталий Кличко: Делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом иезуитским способом – через Верховную Раду
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевлян хотят лишить права избирать власть столицы, заявил журналистам лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт КГГА. Так городской голова прокомментировал намерение Верховной Рады рассмотреть в ближайшее время законопроект от "Слуги народа" о столице, который существенно ограничивает полномочия городского головы.

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна – убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", – заявил Кличко.

Киевский мэр убежден, что идея разделить должности городского головы и главы КГГА нарушает Конституцию, он напомнил, что Конституционный Суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом – через Верховную Раду", – сказал он.

По словам Кличко, проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", – подчеркнул лидер УДАРа.

Контекст:

Накануне профильный комитет ВР после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект №2143-3 о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября проголосовали 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, Ткаченко заявлял в эфире "Радио НВ", что претендует на должность главы КГГА.

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, конституция, КГГА, Конституционный Суд, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Maruv в купальнике засветила голый пах, грудь и живот
Maruv в купальнике засветила голый пах, грудь и живот
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Совсем уже крыша поехала". Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве
"Мое тело мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
"Мое тело – мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Кертис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Кертис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS