Жителей Киева хотят лишить права избирать власть столицы – Кличко

Виталий Кличко: Делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом иезуитским способом – через Верховную Раду Фото: kyivcity.gov.ua

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна – убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", – заявил Кличко.

Киевский мэр убежден, что идея разделить должности городского головы и главы КГГА нарушает Конституцию, он напомнил, что Конституционный Суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом – через Верховную Раду", – сказал он.

По словам Кличко, проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", – подчеркнул лидер УДАРа.